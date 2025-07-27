Корабль также провел учения по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Патрульный корабль Балтийского флота "Виктор Великий" в рамках оперативных учений ВМФ "Июльский шторм" выполнил зенитно-ракетные стрельбы. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В рамках учения ВМФ "Июльский шторм" военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части патрульного корабля "Виктор Великий" Балтийского флота успешно провели ракетную стрельбу по воздушной цели из зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" морского базирования. В качестве цели применялась ракета-мишень "Уран", запущенная с корвета "Стойкий", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что при выполнении практических зенитных стрельб цель была уничтожена прямыми попаданиями нескольких ракет, выпущенных из ракетного комплекса "Тор-М2", что подтвердили данные объективного контроля.

Кроме того, экипаж патрульного корабля провел несколько корабельных учений - по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, были отработаны элементы маневрирования и прохождения кораблем узкости.

Отмечается, что морской полигон Балтийского флота, где выполнялись ракетные стрельбы, был заблаговременно объявлен временно опасным для гражданского судоходства и полетов авиации. Задачи по обеспечению безопасности в районе ракетных пусков выполняли свыше 10 надводных кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.

Об учениях

В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение ВМФ "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.