За время работы на комплексе контрбатарейной борьбы с артиллерией противника удалось засечь в том числе вооружение, поставленное НАТО, отметил оператор установки

МАРИУПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Восток" ВС РФ приступили к работе на полученных новых радиолокационных комплексах артиллерийской разведки "Зоопарк-1М". Как рассказал ТАСС оператор установки с позывным Весна, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сразу сократили объем работы артиллерии на южнодонецком направлении.

"Как стали работать на этих комплексах в последнее время, артиллерия противника работает все меньше и меньше", - сказал Весна.

Он отметил, что за время работы на комплексе контрбатарейной борьбы с артиллерией противника "Зоопарк-1М" уже удалось засечь в том числе вооружение, поставленное НАТО в ВСУ.

Начальник радиолокационной станции с позывным Серб пояснил, что "Зоопарк-1М" засекает снаряды противника и по траектории полета вычисляет расположение вражеских огневых позиций.

"Мы выезжаем в район работы, там мы переводим свою технику, данную РЛС, в боевое положение. И уже в данном положении она начинает поиск. Так как она является средством активного излучения, работу на позиции на одной ведем не так длительно, в течение 15-20 минут, после чего мы перемещаемся в новый район для того, чтобы не выдавать свои позиции", - сказал Серб.

Он добавил, что данные передаются на пункт управления, затем с помощью БПЛА производится разведка местности. После уточнения координат производят огневое поражение средств противника.