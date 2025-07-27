Украинские военнослужащие боятся стрелкового боя, сказал заместитель командира десантно-штурмовой роты 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты

КУРСК, 27 июля. /ТАСС/. Около 10 солдат Вооруженных сил Украины сдались в плен российским военнослужащим при зачистке села Константиновка Сумской области. Об этом ТАСС сообщил заместитель командира десантно-штурмовой роты 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Чубака.

"Также при зачистке населенного пункта попадались нам пленные, которые сами выходили, сдавались, бросали свое оружие. <…> До десяти человек сдались в плен", - рассказал собеседник агентства.

По словам офицера, украинские солдаты боятся стрелкового боя, из-за чего массово сдавались в плен. ВСУ пытались укрепиться в двухэтажных сельских домах, но как только заканчивались боекомплекты - выходили с поднятыми руками. При этом многие малыми группами убегали из Константиновки по полям.

Чубака добавил, ВСУ оставили в селе Сумской области много трофейного оружия. "Они против нас воевали с дробовиками Safari производства Украины, канадскими штурмовыми винтовками", - добавил военнослужащий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения "Севера" освободили Константиновку 28 мая. Военный эксперт Андрей Марочко заявил ТАСС, что освобождение населенного пункта открывает оперативные просторы и позволяет российской армии начать наступление в направлении еще ряда поселений.