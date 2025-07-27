Как отметил министр обороны России, военные ВМФ демонстрируют верность воинскому долгу, а также четко и грамотно выполняют боевые задачи в ходе спецоперации

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Военно-морского флота (ВМФ) демонстрируют верность воинскому долгу, а также четко и грамотно выполняют боевые задачи в ходе спецоперации. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравительной телеграмме ко Дню ВМФ.

"27 июля 2025 года в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День Военно-морского флота. Военные моряки всегда играли значимую роль в достижении побед над неприятелем, самоотверженно отстаивали национальные интересы нашей страны. Они внесли неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков, успешно выполняли сложные боевые задачи в борьбе с международным терроризмом. И сегодня личный состав Военно-морского флота обеспечивает присутствие Российской Федерации в различных районах Мирового океана и безопасность морской деятельности, демонстрирует верность воинскому долгу, действует четко и грамотно в ходе специальной военной операции", - сказал Белоусов.