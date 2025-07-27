Фронтовая бригада Московского военного округа выступила в ЛНР для бойцов

Военнослужащие гвардейского танкового объединения группировки войск "Запад" поблагодарили солистов фронтовой творческой бригады за их постоянную поддержку

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Солисты фронтовой творческой бригады Московского военного округа выступили для военнослужащих подразделений 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", выполняющих боевые задачи в ЛНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Перед бойцами подразделений 4-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", выполняющими боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, выступили солисты фронтовой творческой бригады Московского военного округа в одном из тыловых районов в Луганской Народной Республике. Концерт был организован для военнослужащих, проходящих реабилитацию, и подразделений, выведенных с линии боевого соприкосновения для отдыха", - сообщили там.

Для военнослужащих была подготовлена концертная программа, состоящая из оригинальных аранжировок песен военных лет, современных патриотических композиций и песен популярных отечественных рок-групп. Фронтовая творческая группа создана из участников нескольких оркестров Московского военного округа. Список песен постоянно расширяется, и для каждого подразделения разрабатывается своя программа выступлений.

Военнослужащие гвардейского танкового объединения группировки войск "Запад" поблагодарили солистов фронтовой творческой бригады за их постоянную поддержку. Коллективы фронтовых творческих бригад, организуя концерты для бойцов в зоне спецоперации, гастролируя не только по тыловым районам, но и вдоль линии боевого соприкосновения, несут военную культуру в каждое подразделение. Также солисты поддерживают боевой дух российских военнослужащих.