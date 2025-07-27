Президента приветствовала выстроившаяся у центрального корпуса здания, увенчанного шпилем со знаменитым корабликом, рота почетного караула в белоснежных кителях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл к петербургскому Адмиралтейству, где размещается главкомат ВМФ России. Верховный главнокомандующий лично поздравил военнослужащих с их профессиональным праздником - Днем ВМФ, который отмечается в этом году 27 июля.

Президента приветствовала выстроившаяся у центрального корпуса здания, увенчанного шпилем со знаменитым корабликом, рота почетного караула в белоснежных кителях. Глава государства кратко побеседовал с командованием ВМФ и крепко пожал руки офицерам.

В ночь на 27 июля верховный главнокомандующий обратился с видеопоздравлением ко всем российским морякам, назвав флот гордостью и достоянием Отечества.