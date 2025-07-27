Путин по видеосвязи из Петербурга проверил ход учений ВМФ

Маневры проходят в операционных зонах Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День ВМФ по видеосвязи присоединился к участникам проходящих с 23 июля учений "Июльский шторм". Маневры проходят в операционных зонах Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин проследит за учебными стрельбами, а также выслушает доклады адмиралов ВМФ.

В ходе учений "Июльский шторм" проверяется готовность флота к решению нестандартных задач, а также применению высокоточного и беспилотного оружия. Экипажи кораблей отрабатывают развертывание в районах боевого предназначения, отражение вражеских беспилотников, нанесение ударов по силам противника. В маневрах участвуют более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, более 15 тыс. военнослужащих.