Речь идет о детальной отработке действий при отражении нападения с моря, указал президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Учения "Июльский шторм" позволят ВМФ отработать порядок действий при отражении нападения с моря. На это указал президент РФ Владимир Путин, проверяя по ВКС ход маневров.

"Начиная с 23 июля проводятся оперативные учения. Маневры одновременно проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Каспийского и Балтийского морей. В них задействованы более 150 кораблей и судов обеспечения, <...>, свыше 15 тысяч [человек] личного состава. Основная цель учений - это детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, приближенных к боевым оперативных и тактических задач", - сказал глава государства.