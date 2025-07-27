Как уточнили в МО РФ, в учениях было задействовано более 15 тыс. военных

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Военно-морской флот Российской Федерации завершил масштабные оперативные учения "Июльский шторм", в ходе которых было выполнено около 550 боевых упражнений. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня, в День Военно-морского флота России, силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии завершили участие в оперативном учении "Июльский шторм". Учение проводилось в период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. В ходе розыгрыша практических действий в рамках учения ВМФ России было выполнено около 550 боевых упражнений. Из них - более 450 с практическим применением оружия", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, в учениях было задействовано более 15 тыс. военнослужащих , свыше 150 кораблей и судов, 120 летательных аппаратов, 950 единиц военной и специальной техники и 10 береговых комплексов.

В то же время в рамках учений фрегат "Адмирал Головко", атомный крейсер "Орел" и береговой ракетный комплекс "Бастион" выполнили стрельбу ракетами "Калибр", "Гранит", "Оникс".

"В заключительный день масштабных маневров на Северном флоте была выполнена совместная ракетная стрельба фрегата "Адмирал Головко", атомного подводного ракетного крейсера "Орел" и берегового ракетного комплекса "Бастион" крылатыми ракетами "Калибр", "Гранит" и "Оникс" по групповой морской цели в Баренцевом море", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что с начала учений силы флотов и Каспийской флотилии, морской авиации и береговых войск осуществляли развертывание в районы боевого предназначения. Также они вели оборону районов базирования и морской экономической деятельности, противолодочные действия в составе поисково-ударных группировок, отражали атаки средств воздушного нападения, безэкипажных катеров и БПЛА условного противника. Кроме того, военнослужащие отрабатывали мероприятия по обеспечению безопасности судоходства, наносили удары по береговым объектам и морским целям с применением высокоточного оружия большой дальности.

В ходе учений, как уточнили в МО РФ, главное командование ВМФ проверило готовность группировок сил флотов и Каспийской флотилии к решению нестандартных оперативных задач. Также проверена готовность к комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения.