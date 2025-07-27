Подразделение функционирует в составе крупнейшего института "Корабелки" лазерных и сварочных технологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжил посещение Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) осмотром открытого в феврале нового здания Научно-производственного корпуса (НПК) "Корабелки".

Подразделение функционирует в составе крупнейшего института "Корабелки" лазерных и сварочных технологий. В 2022-2023 гг. оборудование корпуса было полностью импортозамещено. НПК оснащен современными установками и станками, 3D-принтерами, многие - оригинальной собственной разработки. Действует и учебная верфь корпуса, где изготавливаются не только как в цехах высокоточные заготовки деталей, но и крупногабаритные части судов.

С участием специалистов "Корабелки" спроектирована первая в России цифровая верфь Онежского судостроительно-судоремонтного завода и разработана собственная информационная система цифрового производства. Пилотный проект планируется в дальнейшем распространить на всю страну.