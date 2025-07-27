28 июля, 00:00,
обновлено 28 июля, 02:08
Военная операция на Украине

Военная операция на Украине. Онлайн

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Ясные Зори Белгородской области. В результате этого ранен мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Артиллеристы 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили украинские пункты управления БПЛА в Северске и в прилегающей к нему лесополосе. Об этом сообщили в группировке, предоставив кадры объективного контроля.

Реформа по ликвидации территориальной обороны в регионах Украины может привести к протестным настроениям. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Основные события 28 июня - в онлайн-трансляции ТАСС.

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