Вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Ясные Зори Белгородской области. В результате этого ранен мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Артиллеристы 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили украинские пункты управления БПЛА в Северске и в прилегающей к нему лесополосе. Об этом сообщили в группировке, предоставив кадры объективного контроля.

Реформа по ликвидации территориальной обороны в регионах Украины может привести к протестным настроениям. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Основные события 28 июня - в онлайн-трансляции ТАСС.