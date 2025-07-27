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Военная операция на Украине

В ДНР операторы БПЛА группировки "Юг" уничтожили украинский склад боеприпасов

Операция прошла у Константиновки, где российские военные обнаружили замаскированный объект противника
© Группировка войск "Юг"

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Операторы БПЛА 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск уничтожили украинский склад боеприпасов у Константиновки ДНР. Об этом сообщили в группировке.

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"Расчетом БПЛА 77-го отдельного мотострелкового полка в ближнем тылу противника был обнаружен замаскированный полевой склад боеприпасов, предназначенный для обеспечения подразделений противника на участке местности вблизи н. п. Константиновка. Точными и умелыми действиями расчета БПЛА цель была поражена, а полевой склад уничтожен", - отмечается в сообщении.

На предоставленных кадрах с разведывательного беспилотника можно заметить момент попадания ударного дрона по спрятанному в лесополосе складу и последующую детонацию боеприпасов.

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