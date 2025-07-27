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Военная операция на Украине

Главком ВМФ РФ назвал приоритетным решение боевой задачи в ходе СВО

Александр Моисеев также отметил, что все задачи "в мирной жизни" ВМФ всегда решал успешно и на высоком уровне

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Задача по выполнению целей спецоперации является главной для военнослужащих Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев телеканалу "Звезда".

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"В наше время, сейчас одна из задач, которая решается, - она решается, конечно же, в ходе специальной военной операции. Не скрою, что она главная и для военно-морского флота тоже. Поэтому флот активно принимает участие в ней. И это не только морские пехотинцы, морская пехота ВМФ, это касается всего Военно-морского флота [России]", - сказал Моисеев.

Кроме того, он отметил, что все задачи "в мирной жизни" ВМФ всегда решал успешно и на высоком уровне.

"Там, где надо быть Андреевскому флагу, он всегда будет", - подчеркнул адмирал.

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