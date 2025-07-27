Главком ВМФ РФ назвал приоритетным решение боевой задачи в ходе СВО

"В наше время, сейчас одна из задач, которая решается, - она решается, конечно же, в ходе специальной военной операции. Не скрою, что она главная и для военно-морского флота тоже. Поэтому флот активно принимает участие в ней. И это не только морские пехотинцы, морская пехота ВМФ, это касается всего Военно-морского флота [России]", - сказал Моисеев.

Кроме того, он отметил, что все задачи "в мирной жизни" ВМФ всегда решал успешно и на высоком уровне.

"Там, где надо быть Андреевскому флагу, он всегда будет", - подчеркнул адмирал.