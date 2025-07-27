Украинские военные с позиций сбежали, рассказал штурмовик 5-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск "Центр"

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Иностранные наемники в Новоэкономическом в ДНР вступали в ближние бои, при этом украинские военнослужащие с позиций сбежали. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 5-й мотострелковой бригады 51-й армии в составе группировки войск "Центр" Иван Роговенко.

"Были наемники, американские, еще какие-то шевроны были. В основном они и давали бой [вступали в ближние бои], украинцы сбегали", - сказал штурмовик.

По словам бойца, в населенный пункт штурмовые группы заходили как пешим порядком, так и на мотоциклах. В его обороне ВСУ традиционно сделали упор на FPV-дроны.