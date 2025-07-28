К корпусу боевой машины была приварена защита в виде распушенной арматуры

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Танк с приваренной к корпусу противодронной защитой в виде распушенной арматуры выдержал порядка восьми попаданий снарядов ВСУ. Об этом ТАСС рассказал командир ремонтной роты 110-й бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО Влад.

"Ребята, которые с передовой, говорят, очень эффективно, потому что когда едет, весь шевелится, винты бьются, уходят. Кумулятивная струя по-другому может пойти. Танк был, я разговаривал с ребятами, порядка восьми попаданий [снарядов] выдержал", - сказал он.

Ремонтная рота устанавливает на бронемашины противодронные мангалы, решетки для защиты от БПЛА.

Как рассказал ранее комроты, порядка 90% поступившей на ремонт поврежденной военной техники, включая бронемашины, танки, восстановила ремонтная рота с начала года.