Российские танкисты в боях у населенного пункта уничтожили машину противника и еще одну подбили, сообщил командир танкового взвода 5-й мотострелковой бригады 51-й армии в составе группировки войск "Центр"

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Российские танкисты в боях у Елизаветовки на Красноармейском направлении уничтожили в танковой дуэли танк ВСУ, еще один подбили, рассказал ТАСС командир танкового взвода 5-й мотострелковой бригады 51-й армии в составе группировки войск "Центр" Александр Степанов.

"Выкатился на Елизаветовку, доехали до населенного пункта Новоалександровка. Командир роты передал, что к нам выехали четыре танка, два с северной стороны и два с южной. Мы ехали на южную сторону. Доехали мы до населенного пункта Елизавнтовка, там я уже повернул в прогал и встретился с этими танками. Ну и, естественно, наш выстрел был первым. Потом уже продолжили его добивать. Первый танк добили, второй подбили, но успел уехать, и мы поехали его догонять. Потом нам дали приказ возвращаться назад", - сказал командир.

Поселок Елизаветовка находится в окрестностях Красноармейска. Населенный пункт был освобожден несколько месяцев назад.