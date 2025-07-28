Противника также пункт боепитания и два склада материальных средств

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили 5 станций связи Starlink и 24 пункта управления беспилотниками ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В течение суток противник потерял <…> пункт боепитания, 2 склада материальных средств, 5 станций спутниковой связи Starlink и 24 пункта управления беспилотной авиацией", - сказал Гордеев.

Кроме того, он отметил, что бойцы группировки сорвали инженерные работы в районе населенного пункта Богатое.

"Группировка войск "Восток" продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции", - подчеркнул Гордеев.