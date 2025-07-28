ВКС России нанесли ночной удар по бронетехнике и солдатам ВСУ в зоне "Востока"

Удар был нанесен по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожил бронированную технику и личный состав противника в зоне ответственности группировки "Восток" в результате ночного удара. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар в ночное время суток по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Там подчеркнули, что после выполнения боевой задачи экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.