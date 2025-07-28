В частности, расчет беспилотников 27-го гвардейского артиллерийского полка 6-й мотострелковой бригады группировки ликвидировал платформу, выполняющую подвоз боеприпасов к передовым подразделениям противника, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Операторы беспилотников группировки "Юг" уничтожили более 50 роботизированных платформ различного назначения противника за минувший месяц. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В попытках замедлить продвижение российских войск противник применяет роботизированные платформы для организации радиоподавления каналов управления БПЛА и подвоза боеприпасов своим подразделениям, находящимся под постоянным огневым воздействием артиллерии ВС РФ. Только за прошедший месяц подразделениями Южной группировки войск уничтожено более 50 единиц роботизированных платформ самого разного назначения", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве привели примеры разнообразного назначения роботизированных платформ. Так, расчет беспилотников 27-го гвардейского артиллерийского полка 6-й мотострелковой бригады группировки "Юг" ликвидировал платформу, выполняющую подвоз боеприпасов к передовым подразделениям ВСУ.

Разведчиками 7-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии была уничтожена станция РЭБ на базе роботизированной платформы в районе населенного пункта Серебрянка.