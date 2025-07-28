Также противник потерял 33 боевых квадрокоптера R18

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили 33 боевых квадрокоптера R18 и 39 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"Подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Мобильными огневыми группами и постами воздушного наблюдения сбито 33 тяжелых боевых квадрокоптера R18. Также уничтожены 39 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Шаров.

Кроме того, бойцы группировки уничтожили восемь минометов ВСУ.