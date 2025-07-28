В Минобороны рассказали, что запуск дронов осуществили на удалении от переднего края

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Расчет беспилотников Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения с помощью FPV-дронов поразил украинскую технику в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

"Операторы БПЛА Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили военную технику ВСУ в Сумской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что запуск FPV-дронов осуществлялся на удалении от переднего края. Уничтожение военных объектов и техники ВСУ фиксировалось средствами объективного контроля.

Командир расчета с позывным Зяба рассказал, что появление БПЛА с оптоволоконным управлением значительно расширило боевые возможности дроноводов. "Мы научились работать в лесах с появлением оптоволокна на фронте. Это стало довольно-таки легко. Заходить в блиндажи, заходить в чащу леса, кружить десятками минут, выискивая цель", - сказал он. Военнослужащий также рассказал, что недавно расчет ночным дроном уничтожил бронетранспортер, квадроцикл и орудия артиллерии ВСУ. "В данный момент это одно из самых эффективных орудий на фронте", - отметил он.