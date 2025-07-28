Остальные ликвидированные в расчете военнослужащие были украинцами, добавил старший разведчик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Женщина - оператор БПЛА из Финляндии была ликвидирована в боях за село Зеленый Гай в ДНР. Как рассказал ТАСС старший разведчик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Гость, при себе у военнослужащей были соответствующие документы.

"Финка была, женщина одна. Это было подразделение БПЛА. В опорнике находились пять мужчин, а одна женщина с ними была, оператор", - сказал разведчик.

Он добавил, что остальные уничтоженные в расчете военнослужащие были украинцами.

26 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Зеленый Гай в ДНР.