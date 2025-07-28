Для атаки российские бойцы применили гаубицы Д-30, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты группировки "Север" уничтожили минометные расчеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе создания зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ходе создания зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации военнослужащие артиллерийских подразделений группировки войск "Север" применяют буксируемую, самоходную артиллерию и РСЗО <…>. В этот раз расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского дивизиона уничтожили минометные расчеты и блиндажи с живой силой ВСУ в Сумской области. Беспилотная авиация подтверждает - все цели уничтожены", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что после выполнения огневой задачи орудия были тщательно замаскированы во избежание обнаружения беспилотниками противника.