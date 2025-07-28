Боевую задачу выполнили экипажи систем ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Экипажи систем ТОС-2 "Тосочка" войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки "Запад" уничтожили опорные пункты и укрытия с личным составом ВСУ в ночное время суток. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты группировки войск "Запад", используя тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка", нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям ВСУ на одном из направлений зоны проведения специальной военной операции в ночное время", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, боевые машины работают ночью едва ли не чаще, чем днем. Там подчеркнули, что ведение ночного огня безопаснее и дополнительно создает эффект неожиданности для противника.

"Подразделения войск РХБЗ группировки "Запад" в составе экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-2 "Тосочка" продолжают оказывать поддержку действий штурмовых и мотострелковых подразделений группировки войск в ходе проведения специальной военной операции", - добавили в министерстве.