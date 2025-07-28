Основной ошибкой противника является невнимательность, отметил старший разведчик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек личного состава ВСУ держали оборону в селе Зеленый Гай в ДНР, рассказал ТАСС старший разведчик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Гость.

"Их было очень много, приблизительно до тысячи, потому что были и на технике, и в опорных пунктах, и операторы БПЛА. Да, около тысячи где-то было", - сказал разведчик.

Он добавил, что основной ошибкой ВСУ является невнимательность.

26 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Зеленый Гай в ДНР.