Военный эксперт добавил, что армия России уничтожила 2 танка, 47 орудий полевой артиллерии, 22 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на рубежах у Луганской Народной Республики убитыми и ранеными составили почти 3,9 тыс. солдат и иностранных наемников. Наибольший ущерб противнику нанесли военные "Запада", сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север, "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 3 895 украинских боевиков и наемников - на 125 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском направлении и сватовско-кременском участке в ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт добавил, что армия РФ также уничтожила 2 танка, 47 орудий полевой артиллерии, 22 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 54 склада боеприпасов, а также почти 190 различных боевых машин противника.