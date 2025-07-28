Активная фаза боевых действий отмечалась практически на всех участках фронта, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Российские бойцы в ходе боев за минувшую неделю сократили площадь оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Луганской Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Ситуация на линии боевого соприкосновения существенных изменений не претерпела, оставалась стабильно напряженной. Активная фаза боевых действий отмечалась практически на всех участках фронта. ВС РФ, невзирая на усилия украинского командования, сократили оккупированную территорию ЛНР. Вооруженные формирования Украины вели маневренную оборону и продолжали наносить удары по прифронтовым районам ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

По его словам, в целом в минувшую неделю российские войска наносили групповые сосредоточенные удары по украинским военным объектам, пунктам временной дислокации ВСУ, а также вели освободительные действия, в том числе на западных рубежах ЛНР.