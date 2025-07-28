Речь о Франции, Британии, Нидерландах и Финляндии, уточнил старший разведчик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Наемники из четырех стран НАТО воевали на стороне ВСУ в селе Зеленый Гай в ДНР, рассказал ТАСС старший разведчик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Гость.

"Кажется, что весь мир практически был против нас. Потому что как и наемники были, [так] и украинские войска. Здесь как бы не то что радиоперехваты, - забирали шевроны и документы забирали уже у двухсотых (погибших - прим. ТАСС), когда [эти] опорники брали. Были Франция, Англия, Нидерланды, Финляндия", - рассказал разведчик.

© Минобороны России/ ТАСС

26 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Зеленый Гай в ДНР.