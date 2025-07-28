В российских силовых структурах отметили, что нельзя недооценивать силы специальных операций противника

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Участвующие в боях на сумском фронте силы специальных операций (ССО) ВСУ входят в состав существовавших ранее отрядов украинского спецназа. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В соцсетях враг продолжает публиковать информацию об участии в боевых действиях на сумском фронте различных подразделений ССО, не участвовавших ранее в конфликте. Высока вероятность, что большинство из них являются отдельными группами, входящими в состав существовавших ранее отрядов украинского спецназа", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что "в любом случае нельзя недооценивать вражеские ССО, которые, особенно на фоне механизированных подразделений, комплектуются мотивированными националистами и не испытывают сложностей с обеспечением".

Ранее силовики сообщали об участии в боях на сумском и харьковском направлениях подразделений более 40 украинских бригад и полков.