В машине было 12 человек десанта

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Российский боец выстрелом из гранатомета уничтожил бронемашину с иностранными наемниками в зоне СВО. Как рассказал ТАСС старший разведчик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Гость, в машине было 12 человек десанта.

"Заехали [ВСУ] в "населенник" на бронемашине, это они контрнаступление решили сделать. Неудачно. Там [в бронемашине] человек 12 было, наемники. Остановил ее один человек, просто с РПГ два раза "шлепнул" в нее. Получилось так, что она проехала вперед, а он сзади обошел и два снаряда РПГ запустил. Все, все двухсотые (погибшие - прим. ТАСС), машину уничтожили", - рассказал разведчик.

26 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Зеленый Гай в ДНР.