При взрыве дрона военнослужащий получил осколочные ранения

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Военнослужащий Росгвардии в приграничной зоне в Сумской области на ходу, находясь в автомобиле, уничтожил дрон ВСУ и продолжил выполнение боевой задачи, несмотря на ранение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе выполнения служебно-боевых задач в приграничной зоне Сумской области военнослужащий спецподразделения Росгвардии проявил исключительное мужество и профессионализм, предотвратив угрозу от украинского FPV-дрона. Находясь в движущемся автомобиле, спецназовец обнаружил стремительно приближающийся дрон-камикадзе. Мгновенно оценив обстановку, военнослужащий открыл огонь из стрелкового оружия и уничтожил беспилотник в воздухе. В результате взрыва вражеского дрона росгвардеец получил осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Он оказал себе первую помощь и продолжил выполнение боевой задачи. "После этого военнослужащий прошел реабилитацию, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Росгвардеец вернулся в строй и в данный момент продолжает успешно выполнять боевые задачи", - омтетили в ведомстве.