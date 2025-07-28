В военном ведомстве подчеркнули важное стратегическое значение населенного пункта

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Новоэкономическое ДНР на красноармейском направлении группировкой войск "Центр".

"24 июля 2025 года военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В.Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" полностью освободили от украинских боевиков населенный пункт Новоэкономическое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули важное стратегическое значение населенного пункта. Уточняется, что поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями, контроль над которыми нарушает логистику противника.