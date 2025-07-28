ВС РФ уничтожили два танка ВСУ в районе Серебрянки ДНР

Уничтожение двух единиц бронетехники и отсутствие огневой поддержки позволили российским войскам успешно продвинуться на этом направлении

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Расчеты беспилотников группировки "Юг" уничтожили два танка противника в окрестностях населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе группировки.

"Подразделения БПЛА Южной группировки ликвидировали два вражеских танка в районе н.п. Серебрянка. Противник пытался скрыть в лесополосе два танка, выступавших отрядом огневой поддержки обороняющихся подразделений ВСУ. Расчетами БПЛА 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск оба вражеских танка были обнаружены и незамедлительно поражены", - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что уничтожение двух единиц бронетехники и отсутствие у ВСУ огневой поддержки позволили российским бойцам успешно продвинуться на данном направлении.