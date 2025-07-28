Расчеты операторов FPV-дронов центра "Рубикон" поразили элементы систем связи, пунктов временной дислокации личного состава ВСУ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов операторов FPV-дронов центра "Рубикон", которые уничтожают системы связи, технику и наземных роботов Вооруженных сил Украины.

"Минобороны России опубликовало кадры поражения бронированной и автомобильной техники (в том числе иностранного производства), элементов систем связи, наземных робототехнических комплексов, пунктов временной дислокации личного состава ВСУ, а также кадры воздушных таранов БПЛА противника в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - сообщили там.