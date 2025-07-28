Бойцы Южной группировки войск уничтожили два квадроцикла и ББМ "Козак" ВСУ

Подразделения БПЛА ведут постоянную разведку территории

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Операторы беспилотников группировки "Юг" ликвидировали два квадроцикла и бронемашину "Козак" в зоне проведения спецоперации.

Об этом журналистам сообщили в Южной группировке войск.

"В ходе продолжающихся наступательных действий подразделения БПЛА ведут постоянную разведку территории, занимаемой противником, обнаруживая и поражая вооружение и военную технику ВСУ. Силами 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск были обнаружены и уничтожены два квадроцикла противника, а также выведена из строя боевая бронированная машина "Козак", - говорится в сообщении.