В Минобороны сообщили, что также сбит реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 203 украинских беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 203 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 73 153 беспилотных летательных аппарата, 624 зенитных ракетных комплекса, 24 363 танка и других боевых бронированных машин, 1 581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27 929 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 813 единиц специальной военной автомобильной техники.