По словам Сергея Выхреста, у него имеются врожденные проблемы с сердцем, и три года службы в рядах ВСУ полностью подорвали его здоровье

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Пленный украинский солдат Сергей Выхрест и его родственники из Черкасской области поблагодарили российских военнослужащих за возможность общения друг с другом. Видео общения с пленным есть в распоряжении ТАСС.

"Я и вся моя семья передаем всем российским военным огромную благодарность за то, что дают возможность уже несколько раз связаться со своими родственниками, со своей женой и сказать, что я жив, что у меня все хорошо. Также слышать с их стороны, что они все живы и здоровы", - сказал Сергей.

Родственники Выхреста также выразили благодарность российской стороне за возможность общения. "Сын наш, привет, зайчик. Люблю тебя. Хочу сказать большое спасибо всем, кто хорошо относится. И большое спасибо за то, что даете возможность увидеть и услышать сына. Очень вам за это благодарна", - сказала мать Сергея во время общения с сыном по видеосвязи.

"Решила я записать видео, чтобы ты меня видел. Не только слышал, но и видел. Мы думаем о тебе каждую минуту, мы не забываем ни на секунду. Я очень благодарна российским военным, которые дают возможность тебя услышать и увидеть, а также дают возможность тебе нас услышать и увидеть", - добавила жена Сергея.

По словам пленного, у него имеются врожденные проблемы с сердцем, и три года службы в рядах ВСУ полностью подорвали его здоровье. "Уже просто морально и физически война меня убила. С детства проблемы с сердцем. Меня даже на срочную службу не хотели брать. Меня мобилизовали в 2022, тогда мне было 23. У меня года три, может больше, потерянной жизни. В свои 26 лет уже выгляжу, наверное, на все 30, как минимум. Мое здоровье. У меня все зубы посыпались, мне уже несколько раз спину вправляли. Проблемы с ногами, здоровье полностью подкосило", - отметил он.

Во время общения с родственниками Сергей несколько раз не сдержал своих эмоций и сказал, что общение с близкими помогает ему держаться. "Я этого дня очень ждал. Легче становится. Я думаю, что вы не должны бояться, потому что ваш брат или муж, он здесь находится, он с надеждой ждет, чтобы услышать вас. Знать, что вы все живы. Если вы этого делать не будете, тот человек будет жить в страхе, не зная, как вы, что у вас происходит. Если есть такая возможность, то почему бы не воспользоваться? Моя жена, она умничка, она не боится. Она мне в прошлый раз показала маму на видео. Я услышал, не мог сдержать эмоции. Это помогает мне держаться, находиться здесь", - сказал он.