Советник главы ДНР отметил, что речь идет не только об улице Павла Поповича, но также о микрорайоне Лазурный и так называемой "Зеленовке"

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Освобождение села Бельгийка в полной мере открывает российским штурмовикам путь к южным районам Красноармейска (украинское название - Покровск), рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"После освобождения Бельгийки наши штурмовики теперь уже в полной мере получают возможность усилить движение в южных районах Красноармейска", - сказал Кимаковский.

По его словам, речь идет не только об улице Павла Поповича, но также о микрорайоне Лазурный и так называемой "Зеленовке" (официальное название улицы - Киевская).