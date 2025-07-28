Воздушными таранами боевых групп ПВО центра "Рубикон" сбили разведывательные FlyEye, "Мара", "Горы" и "Лелеки", разведывательно-ударные "Домахи", дроны-камикадзе Vector, RAM-2X и AQ-400 "Коса", разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Ударные дроны Испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" ликвидировали беспилотники западного производства противника в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Минобороны опубликовало кадры поражения высотных беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон". Воздушными таранами боевых групп ПВО центра "Рубикон" были сбиты разведывательные FlyEye (производства Польши), "Мара", "Горы" и "Лелеки", разведывательно-ударные "Домахи", дроны-камикадзе Vector (немецкого производства), RAM-2X и AQ-400 "Коса", разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark", - говорится в сообщении ведомства.