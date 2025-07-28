Летчик Су-25 Александр подчеркнул важность слаженности и взаимного доверия в работе экипажей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны России.

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что ракеты запускались парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

Летчик Су-25 Александр подчеркнул важность слаженности и взаимного доверия в работе экипажей. "Наша работа требует скоординированных действий. Работать в паре - значит доверять друг другу. Вылет штурмовиков Су-25 - это поддержка товарищей на передовой. Сегодня задачи выполнены в полном объеме", - сказал он.