Марочко: Киев отступил из Бойковки ДНР на третью линию обороны

Военный эксперт отметил, что речь идет о районах населенных пунктов Никаноровки и Суворова

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынужденно оттянуло свои подразделения из Бойковки Донецкой Народной Республики на третью линию обороны, в районы населенных пунктов Никаноровки и Суворова. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"После освобождения Новоторецкого украинские боевики явно оказались в очень невыгодном положении в населенном пункте Бойковка, поэтому здесь украинское командование приняло решение оттянуть силы и средства в два населенных пункта - это Никаноровка и Суворово, которые находятся более-менее на возвышенности. И здесь, уже на третьей оборонительной линии, противнику проще оборонять свои позиции, поскольку Бойковка находится в низине. В Бойковке украинские боевики несли на протяжении длительного времени очень большие потери", - сказал он.

Российские подразделения освободили Новоторецкое в ДНР 22 июля. 26 июля Марочко сообщал ТАСС, что ВС РФ, взяв Новоторецкое, "с ходу" зашли в соседнюю Бойковку и начали зачистку села. Об освобождении Бойковки в Минобороны РФ заявили 28 июля.