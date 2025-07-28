Военный эксперт назвал освобождение этого населенного пункта лишь вопросом времени

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Армия РФ начала зачищать территорию у Бельгийки ДНР. Взятию населенного пункта предшествовало освобождение села Зверево в республике, о котором в Минобороны РФ сообщили 24 июля, отметил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Освобождение населенного пункта Бельгийка - это был лишь вопрос времени. После того как наши войска завладели населенным пунктом Зверево - они, естественно, начали развивать успех по флангам. Бельгийка как раз находится на юго-востоке от Зверева. Сейчас там очень динамично развиваются события, идет зачистка местности", - сказал он.

О взятии Бельгийки в Минобороны РФ сообщили 28 июля.