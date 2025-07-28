В российских силовых структурах отметили, что тем самым их лишают способов избежать мобилизации

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Представитель Полтавского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) по сути признал, что мобилизованные украинцы не знают, куда их отвозят. Тем самым их лишают законных способов избежать мобилизации, заявили ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства обратил внимание на то, что начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК Роман Истомин ранее заявил в эфире украинского радио "Полтава", что здания рассредоточили на фоне угрозы новых ударов. Так, по его словам, прием военных пенсионеров будут вести в одном месте, а прохождение военно-врачебной комиссии будет проводиться в другом.

"Грубо говоря, руководитель ТЦК признал, что сегодня пойманных на улице украинцев отвозят в неизвестное место, лишая их законных способов избежать мобилизации даже при наличии отсрочки", - считает собеседник агентства.