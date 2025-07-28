В российских силовых структурах сообщили, что впервые это подразделение начало принимать участие в боевых действиях летом 2024 года под Красноармейском

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Группа спецназа ВСУ "Команда джентльменов" принимает участие в боях в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник отметил, что ВСУ продолжают публиковать в соцсетях информацию об участии в боевых действиях на сумском фронте различных подразделений ССО, не участвовавших ранее в конфликте.

"Большинство из них являются отдельными группами, входящими в состав существовавших ранее отрядов украинского спецназа. В частности, речь идет о некой группе "Команда джентльменов" (Gentlemens team)", - сказал собеседник агентства.

По его данным, впервые это подразделение начало принимать участие в боевых действиях летом 2024 года под Красноармейском (украинское название - Покровск). Он добавил, что в соцсетях удалось найти несколько военнослужащих формирования - двух бывших спортсменов. "У обоих страницы в соцсетях под вымышленными именами, однако их жены без стеснения публикуют десятки совместных фотографий", - добавили в силовых структурах.