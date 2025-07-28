В российских силовых структурах сообщили, что киевская бригада находится в тылу Сумской области, где "праздно проводит время"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Власти украинской столицы оказывают финансовую поддержку 241-й отдельной бригаде теробороны ВСУ Киева, однако подразделение не принимает участие в боевых действиях. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Волонтеры активно собирают денежные средства на нужды 241 обр ТеРО (Киев), финансовую поддержку подразделению также активно оказывают столичные власти. Однако в боевых действиях эта бригада территориальной обороны участие не принимает", - сказал собеседник агентства.

По его данным, киевская бригада находится в тылу Сумской области, где "праздно проводит время". При этом собеседник отметил, что военнослужащим бригады платят по 20 тыс. гривен (почти $478), "которых не хватает на развлечения, а волонтерские сборы идут посредственно".