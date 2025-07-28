В российских силовых структурах сообщили, что сын одного из пропавших без вести украинских солдат даже угрожает одному из офицеров бригады, который причастен к отправке военного

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Военнослужащих 141-й отдельной механизированной бригады направляли в расположение 61-й омбр без документов или внутренних приказов. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее ТАСС сообщал, что из Сум сбежали представители командования 61-й механизированной бригады, которая, несмотря на прикомандирование нескольких рот 141-й омбр, так и не смогла восстановить боеспособность.

"Характерно, что родственники пропавших без вести солдат 141-й омбр сообщают, что военнослужащих отправляли в распоряжение 61-й омбр без каких-либо документов и внутренних приказов", - обратил внимание собеседник агентства.

По его словам, сын одного из пропавших без вести украинских солдат даже угрожает одному из офицеров 61-й бригады, который причастен к отправке военнослужащего.