ТАСС: командование не участвует в жизни 8-го армейского корпуса ВСУ

В российских силовых структурах сообщили, что в его состав входят 46-я отдельная аэромобильная бригада, 71-я отдельная егерская бригада, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Командование 8-го армейского корпуса ВСУ лишь формально участвует в жизни своего формирования. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"8-й армейский корпус начал проявлять активность в соцсетях. Однако на данный момент деятельность его пресс-офицеров вызывает лишь улыбку: командование корпуса активно ищет барбера, чтобы выполнять задачи в тыловых районах. 80-я, 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады, входящие в его состав, принимают активное участие в боевых действиях на сумском и частично на красноармейском направлениях, однако роль командования корпуса, по всей видимости, сводится лишь к формальным функциям", - сказал собеседник агентства.

В состав 8-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ входят 46-я отдельная аэромобильная бригада, 71-я отдельная егерская бригада, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Командир корпуса - полковник Волошин.