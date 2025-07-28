Также в Минобороны рассказали о сержанте Никите Посте, который обнаружил разведывательный дрон, корректировавший огонь по его группе

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Рядовой Сергей Бурмистров обнаружил диверсантов ВСУ в лесопосадке и вступил с ними в бой. Прибывшее к нему подкрепление взяло одного из диверсантов в плен и по выданным им координатам навело артиллерию на опорный противника, сообщили в Минобороны РФ.

Бурмистров в составе группы разведки охранял позиции российских подразделений. Ночью он обнаружил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), скрытно перемещавшуюся в соседней лесопосадке. Подпустив ДРГ поближе, Сергей Бурмистров открыл огонь, заставив противника оборудовать укрытие, и удерживал его до прибытия подкрепления.

"Благодаря бдительности Сергея Бурмистрова удалось задержать и допросить командира ДРГ противника, который сообщил о месте расположения опорного пункта, путях подхода к нему и огневых точках. После уточнения координат замаскированного опорного пункта противника, он был уничтожен огнем российских артиллеристов", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве рассказали о сержанте Никите Посте, который, действуя в составе группы штурмовиков, обнаружил разведывательный дрон, корректировавший огонь по его группе.

"Быстро оценив расстояние до цели и заняв выгодную позицию для стрельбы, Никита Пост меткими выстрелами уничтожил вражеский дрон. После того как враг был лишен возможности вести корректировку огня, российские штурмовики заняли запасные позиции и закрепились на новой территории", - сообщили в Минобороны.