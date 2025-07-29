Военный эксперт назвал исключением из правил решение командования ВСУ вывести оставшиеся подразделения из населенного пункта, однако отметил, что оно запоздало

ЛУГАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли "необоснованно большие потери" и потеряли почти все свои подразделения, пытаясь удержать Бойковку Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что командование ВСУ вынужденно оттянуло свои подразделения из Бойковки на третью линию обороны в районы Никаноровки и Суворово. По его словам, удерживая Бойковку, которая расположена в низине по отношению к этим населенным пунктам, Киев "на протяжении длительного времени нес очень большие потери".

"Это исключение из правил, когда украинское командование все-таки приняло грамотное, правильное решение и вывело оставшиеся подразделения из Бойковки именно в северо-западном и юго-западном направлениях. Но, по моей информации, у противника практически не осталось ничего от тех подразделений, которые там находились, потому что решение украинского командования было запоздалым, и в связи с этим вооруженные формирования Украины несли необоснованно большие потери", - сказал он.

26 июля Марочко сообщал ТАСС, что ВС РФ, взяв Новоторецкое, "с ходу" зашли в соседнюю Бойковку и начали зачистку села. Об освобождении Бойковки в Минобороны РФ заявили 28 июля.