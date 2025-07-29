МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Расчеты ударных дронов группировки "Запад" уничтожили место скопления украинских боевиков в зоне проведения спецоперации в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"На одном из направлений СВО в ЛНР военнослужащие группировки войск "Запад" получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов 169-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты, блиндажи, артиллерийские орудия, пулеметные расчеты и живую силу ВСУ", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что удар наносился беспилотниками, снаряженными кумулятивными и осколочно-фугасными боеприпасами.

Как подчеркнули в министерстве, на счету этих операторов уже более сотни уничтоженных единиц вооружения противника.

"В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО с помощью БПЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ. Также они активно применяют FPV-дроны для уничтожения схронов с боеприпасами, площадок взлета БПЛА, ретрансляторов, выносных антенн и живой силы противника", - добавили там.